также в разделеСпорт
Бой Усик - Гассиев перенесли на лето 63
Сборная Украины поднялась на 30-е место в рейтинге ФИФА 43
Новым президентом украинской Премьер-лиги иззбран швейцарец 74
УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за символики «ДНР» 79
Украинского тяжелоатлета поймали на допинге 69
Сегодня сборная Украины по футболу сыграет первый матч в году 72
НСК закрывается на два месяца для подготовки к финалу Лиги чемпионов 28
Польша решила бойкотировать ЧМ-2018 в России 109
Исландия допускает бойкот ЧМ-2018 в РФ 60
На ЧМ-2018 по футболу впервые используют видеопомощника арбитра 45
Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира WBC 128
Украинская сборная завоевала на Паралимпиаде-2018 22 медали 86
Украинцы завоевали еще 2 медали на Паралимпиаде-2018 68
Биатлонист Лукьяненко выиграл для Украины шестое «золото» Паралимпиады 121
Жданов подписал приказ о запрете ездить на соревнования в РФ 114
Паралимпиада: Шишкова завоевала «бронзу» в лыжном спринте 64
Украина отказалась от участия во всех спортивных соревнованиях в РФ 290
Сборная Украины не поедет на этап Кубка мира по биатлону в Россию 74

Украинский боксер Александр Усик отказался проводить финальный бой Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в первом тяжелом весе с российским чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Мурадом Гассиевым на территории России. Об этом сообщает Sport.ua.

«Скорее всего, это будет конец июня-июль. Это будет точно не Россия. Нет, конечно же, может быть и Россия, но тогда точно без Александра Усика», — заявил спортсмен.

Поединок Гассиева и Усика должен был пройти 11 мая в Саудовской Аравии, однако был перенесен на лето.  

В активе Гассиева 26 побед, из них 19 — нокаутом, и ни одного поражения. Украинец одержал 14 побед, 11 из них нокаутом, и ни разу не проиграл.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги