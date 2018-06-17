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Участники организации С14 заблокировали несколько дорог на Лукьяновке в Киеве. Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.

Отмечается, что на улице Герцена, 9, под Шевченковским РУВД, активисты заблокировали дорогу с требованием освободить задержанных.

Позже в организации сообщили, что на Лукьяновке заблокировано несколько дорог.

«Требуем приезда высшего руководства МВД, которое сегодня отдало приказ разогнать силой мирный митинг», – сказано в сообщении.

Напомним, перед началом в центре Киева «Марша равенства» сотрудники Национальной полиции Киева задержали 57 активистов, которые пытались препятствовать его проведению.
ForUm

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