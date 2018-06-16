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В ночь на 16 июня в Дарницком районе столицы на улице Садовой, 92 в результате пожара в частном жилом доме погибли 2 человека, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной служб по чрезвычайным ситуациям.  

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС в 00:38.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит частный 2-этажный жилой дом размером 5х6 м. В 1:18 пожарные локализовали пожар, а в 01:49 - ликвидирован.

Во время разборки и проливания деревянных конструкций пожарные обнаружили тела двух людей.

В результате пожара здание сгорело полностью.

К тушению пожара были привлечены 2 единицы пожарно-спасательной техники и 10 человек личного состава. Причина возникновения пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранительными органами.
ForUm

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