Следственное управление прокуратуры Донецкой области совместно с СБУ сообщило о подозрении Добропольскому городскому голове о подозрении в подделке официальных документов для незаконного посещения Автономной Республики Крым.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, чиновнику сообщено о подозрении

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), чч. 2,3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Установлено, что 47-летний чиновник, используя свое служебное положение, подписывал табеля учета рабочего времени, которые содержали ложные сведения об отработанном лично им времени. Таким образом мэр пытался скрыть факты невыполнения своих должностных обязанностей, в связи с оставлением своего рабочего места в рабочее время без уважительных причин для посещения временно оккупированной территории Крыма.

Вместе с тем, с целью сокрытия фактов отсутствия на рабочем месте в мае 2017 года мэр предоставил в городской совет поддельный официальный документ – листок нетрудоспособности.

На основании поддельных официальных документов должностному лицу были начислены и выплачены бюджетные средства.

В настоящее время мэру сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений, вручено ходатайство об избрании меры пресечения и ходатайство об отстранении от должности.

Досудебное расследование продолжается.