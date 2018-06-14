Президент Петр Порошенко поздравил украинских медиков с профессиональным праздником – Днем медицинского работника, а также вручил высокие государственные награды. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«Это один из очень немногих профессиональных праздников, который отмечается не только среди работников отрасли, но и в целом почитается всем украинским обществом. День медицинского работника можно сравнить только с Днем учителя», - сказал Порошенко.

«Пригласил вас, дорогие врачи, фельдшеры, медсестры, фармацевты, ученые, преподаватели и студенчество, чтобы от себя лично, от миллионов граждан Украины поблагодарить вас за вашу благородную работу. Спасибо за то, что заботитесь о жизни и здоровье всех нас», - отметил Президент.

За значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, оказание квалифицированной медицинской помощи и высокое профессиональное мастерство Глава государства отметил высокими наградами военных и гражданских медиков и присвоил почетные звания «Заслуженный деятель науки и техники Украины», «Заслуженный врач Украины» и « заслуженный работник здравоохранения Украины». Президент вручил врачам и медицинским работникам награды и ценные подарки.