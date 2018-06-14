На сессии Европейского парламента 14 июня принята резолюция с призывом освободить Олега Сенцова и других политических заключенных России. Как сообщает Радио Свобода, за нее проголосовали 485 евродепутатов, против – 76, воздержались – 66 парламентариев.

Перед тем все основные политические группы парламента ЕС при обсуждении состояния с правами человека в России призвали к освобождению Сенцова и 158 других политических заключенных, содержащихся в этой стране.

Участники дебатов отметили необходимость продолжения санкционного давления на Кремль, а европейских лидеров и дипломатов призвали не посещать чемпионат мира, который открывается 14 июня в России.

«Путин использует мировой футбольный чемпионат для пропаганды и демонстрации своей власти», - отмечали европарламентарии.

Еврокомиссар по вопросам энергетики и климата Мигель Ариас Каньете, который принял участие в дебатах, назвав поименно украинских политических заключенных, в частности, среди крымских татар призвал Россию прекратить нарушать права людей, включая оккупированную территорию украинского Крыма.

«Незаконно удерживаемые украинцы должны быть освобождены без проволочек. Напоминаю, что поддержку Олега Сенцова выразили лидеры «Большой семерки». Это месседж, который мы будем повторять власти России. Что касается ЕС, то еще раз заявляю: содружество будет продолжать политику полного непризнания нелегальной аннексии Крыма и Севастополя и полной поддержки независимости и территориальной целостности Украины».

Председатель политической группы «зеленых», которая и инициировала резолюцию и петицию с призывами освобождения украинских политзаключенных, немецкий евродепутат Ребекка Хармс высказала требование осудить российские злоупотребления и «оставаться сплоченным о продлении санкций против России».

«Когда стартует чемпионат мира по футболу, мы не должны забывать тех, кто продолжает страдать от рук Путина. Более 150 человек сегодня находятся за решеткой из-за их политических взглядов. В то же время, режим Путина продолжает запугивать «Мемориал» и другие правозащитные организации. Это должно прекратиться», - заявила она.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начинает второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.