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Народный депутат Евгений Мураев подал заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой открыть дело против заместителя председателя фракции «Народный фронт» Сергея Пашинского по подозрению в заведомо ложных сообщениях о преступлении.

Об этом он написал в Facebook.

«Чтобы не было игры в одни ворота, в Генеральную прокуратуру мною подано заявление о совершении народным депутатом Пашинским уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 383 УК Украины «Заведомо неправдивое сообщение о совершении особо тяжкого преступления» и ст. 344 «Незаконное влияние в любой форме на народного депутата Украины с целью препятствовать выполнению им служебных обязанностей», - сообщил нардеп.

Прокуратура в течение 24-х часов с момента получения заявления должна внести информацию в ЕРДР.

«То есть, так же быстро, как внесла туда информацию по мне», - заявил он. 
Напомним, 8 июня фракции БПП и «Народный фронт» потребовали от Службы безопасности возбудить против внефракционного нардепа Евгения Мураева уголовное дело по статье «государственная измена».

Позже ГПУ внесла в Едрей сообщение о совершении нардепом преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 383 УК Украины.

Мураев назвал в эфире 112 Украина заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

 
ForUm

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