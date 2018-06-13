Президент России Владимир Путин оставил на посту своего помощника, уполномоченного РФ по вопросам Донбасса Владислава Суркова.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Суркова Владислава Юрьевича помощником Президента Российской Федерации», – говорится в документе.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее СМИ сообщали, что Сурков в ближайшее время может покинуть должность помощника Путина. Наиболее вероятным кандидатом на должность Суркова называли действующего уполномоченного по Приволжскому федеральному округу Михаила Бабича.

Сурков курирует боевиков ОРДЛО на Донбассе, определяет внутреннюю и кадровую политику в «ЛНР» и «ДНР».

С марта 2014 года ему запрещен въезд в США и страны ЕС из-за его возможной причастности к планированию аннексии Крыма Россией.