Помощник российского президента Владислав Сурков, отвечающий за украинское направление, вероятнее всего, покинет свой пост. В Москве говорят, что он не хочет работать с замороженным конфликтом на Донбассе, а в Украине считают, что Сурков провалил минский процесс. Об этом пишет Русская служба ВВС.

О возможной смене кремлевского куратора Украины, Абхазии и Южной Осетии, помощника президента Владислава Суркова сообщило издание РБК со ссылкой на несколько анонимных источников, близких к Кремлю.

Информацию о том, что Сурков готовится покинуть свой пост, подтвердили два собеседника Би-би-си, близких к кремлевскому управлению по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ.

Все они говорят, что Сурков уйдет после обновления Путиным своей администрации, которая ожидается в ближайшие недели.

«Не знаю, как и когда будет приниматься решение, но у меня ощущение, что Владислав Юрьевич вряд ли останется работать в нынешнем качестве», - сказал давний соратник Суркова, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, ранее тоже работавший в Кремле.

Сурков был назначен помощником президента по вопросам взаимодействия с Абхазией и Южной Осетией в сентябре 2013 года, за два месяца до начала Евромайдана в Киеве.

Считается, что с тех пор он занимался государственным строительством и политическими проектами на территории самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик».

Сурков - один из главных переговорщиков по минскому процессу от России, часто контактировал со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.

Именно пробуксовка в минском процессе могла стать причиной желания Суркова покинуть свой пост в Кремле, говорят источники РБК: минские соглашения не исполняются, каких-либо прорывов в обозримой перспективе не предвидится.

Другая причина возможных кадровых перестановок, по версии источников РБК, это конфликт Суркова с 5-й службой ФСБ, отвечавшей, как пишет издание, за контрразведку на территория ЛНР и ДНР.

Сурков в течение 12 лет занимал пост сначала заместителя, затем первого заместителя главы администрации президента РФ. Он отвечал за внутреннюю политику и считался «серым кардиналом Кремля».

В декабре 2011 года Сурков был назначен вице-премьером, а в мае 2012-го, после утверждения главой кабмина Дмитрия Медведева, стал руководителем аппарата правительства.