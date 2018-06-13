13 июня Кабинет Министров одобрил изменения в закон «Об усовершенствовании обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Так называемый закон «маски-шоу стоп», инициированный правительством Владимира Гройсмана, был поддержан конституционным большинством депутатов и вступил в силу 7 декабря.

«Этот документ стал настоящим прорывом в борьбе с коррупцией в силовых органах, поскольку ввел защитные механизмы от давления на бизнес при проведении следственных действий, массовых неоправданных обысков и блокирования работы предприятий силовиками. В результате правительству удалось остановить вал обысков.

Однако коррупционеры в погонах изобрели способы, как и в дальнейшем работать в обход нового закона. Поэтому Кабмин сделал следующий шаг в борьбе с коррупцией в силовых органах: предложил усовершенствовать нормы закона «маски-шоу стоп», чтобы дать возможность спокойно работать честным предпринимателям», - говорится в сообщении.

Так, за неправомерное решение, которое навредило бизнесу, чиновники будут нести персональную ответственность.

Законодательные изменения предлагают установить следующее правило: личная ответственность чиновника наступает в случае уголовного преступления или дисциплинарного проступка. Процедура привлечения к ответственности нарушителя проста и прозрачна. Если суд удовлетворит жалобу предприятия на действия или бездействие следователя или прокурора, будет проведено служебное расследование. По его результатам на нарушителя может налагаться дисциплинарное или материальное взыскание. Покрывать в этой ситуации подчиненных рискованно. Потому в следующий раз такая жалоба может быть подана против самого руководителя со всеми возможными последствиями.

Напомним, 1 декабря 2017 Президент Петр Порошенко одобрил обязательную видеофиксацию всех судебных заседаний и обысков правоохранителями.