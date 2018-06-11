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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят в Черновцах следственные действия в одной из общественных организаций, представители которой распространяли материалы, которые могут содержать призывы к нарушению территориальной целостности нашего государства. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, проверяются данные в отношении представителей организации, которые во время публичного мероприятия в областном центре демонстрировали картографические изображения территории Черновицкой области в составе так называемой «Великой Румынии». Сотрудники СБУ установили, опубликованные карты изготовлены для пропаганды «празднования» на территории Украины 100-летия создания «Великой Румынии».

Правоохранители также зафиксировали, что участники общественной организации распространяли литературу, в которой могут содержаться призывы к восстановлению так называемой «исторической справедливости» через аннулирование существующих международно-правовых и межгосударственных документов и «возвращение» территорий Северной Буковины, Северной Бессарабии и Южной Бессарабии в состав румынского государства.

Сейчас проходят следственные действия в офисных помещениях общественной организации.  

Продолжается досудебное следствие.

 
ForUm

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