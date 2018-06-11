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В курортных поселках Херсонской области начали работу 4 полицейские станции, сообщает пресс-служба МВД.  

«Информация для всех, кто собирается посетить курорты Херсонщины: с 10 июня на территории населенных пунктов в с. Железный Порт, пгт Лазурное, с. Хорлы и на Арабатской стрелке дополнительно в круглосуточном режиме начали работу 4 полицейские станции», - сообщили в ведомстве.

 


 

 
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