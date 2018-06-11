В курортных поселках Херсонской области начали работу 4 полицейские станции, сообщает пресс-служба МВД.
«Информация для всех, кто собирается посетить курорты Херсонщины: с 10 июня на территории населенных пунктов в с. Железный Порт, пгт Лазурное, с. Хорлы и на Арабатской стрелке дополнительно в круглосуточном режиме начали работу 4 полицейские станции», - сообщили в ведомстве.
Інформація для всіх, хто збирається відвідати курорти Херсонщини 😉— МВС України (@MVS_UA) 11 июня 2018 г.
З 10 червня на території населених пунктів у с.Залізний Порт, смт Лазурне, с.Хорли та на Арабатській стрілці додатково в цілодобовому режимі почали роботу 4️⃣поліцейські станції.
Бажаємо безпечного відпочинку pic.twitter.com/F3lT8MSyCd
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время