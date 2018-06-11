Мэр Киева, экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко стал первым украинцем, которого включили в Международный зал и музей боксерской славы в категории «Современные боксеры». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

Торжественная церемония ввода, в которой приняли участие оба брата Кличко, состоялась в городке Канастота (штат Нью-Йорк, США).

«Я бы назвал это сказкой, о которой даже не мечтал. Мое имя появилось рядом с именами таких легенд, как Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Майк Тайсон и других. В мире есть миллионы боксеров, тысячи чемпионов мира, но быть среди легенд мирового бокса – это действительно потрясающе! - отметил Кличко. - Надо бороться за свою мечту, работать, никогда не опускать рук и не останавливаться. И тогда - возможно все», - сказал Кличко на церемонии.

Также Кличко поблагодарил брата, который всегда был рядом и приехал поддержать его в торжественный момент. «Вместе мы вдвое сильнее. Вместе мы много сделали в мировом боксе», - отметил он.

Отдельным действом перед церемонией введения новых членов в Международный зал боксерской славы является «Парад чемпионов». Легенды мирового бокса в кабриолетах едут по городу, а тысячи людей, которые съезжаются в этот день из разных уголков мира, приветствуют их.

Среди других новых членов Зала славы, которые также приняли участие в церемонии в этом году, - мексиканский боксер в легчайшем и полулегком весе Эрик Моралес и американский боксер среднем весе Рональд Райт, телекомментаторы Стив Альберт и Джим Грей и промоутер Клаус-Петер Коль.

Посмертно в Зал славы бокса внесли имена прославленного американского боксера в легком весе Сидни Терриса, ринг-анонсера Джонни Адди и промоутера Лоррейн Чаргин, которая стала второй женщиной, удостоившейся такой чести.

Торжественную церемонию в Канастоте посетили легенды мирового бокса Майк Тайсон, Владимир Кличко, Риддик Боу, Мигель Котто, Марко Антонио Баррера, Келли Павлик и многие другие прославленные боксеры.