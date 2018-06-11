Сестра заключенного в России Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию об обращении к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой освободить украинского режиссера перед чемпионатом мира по футболу.

«Ответственно заявляю, к Путину не обращалась, откуда ноги растут (у этих сообщений, - ред.), не знаю. Возможно, банально недопоняли», - написала Каплан она в Facebook.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на издание Guardian сообщили о таком обращении.

«У нас осталось очень мало времени, и я действительно надеюсь, что Путин примет решение освободить его и всех украинских политзаключенных перед Чемпионатом мира», - такую цитату Каплан приводит издание.

Однако эту новость The Guardian подало под названием о том, что семья якобы попросила Путина об освобождении Сенцова, передает Громадське.

«Все вопросы к ним, я не знаю, откуда они это взяли, но о Путине я точно ничего не говорила», - заявила Каплан.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

По состоянию на 11 июня украинский режиссер-политзаключенный Кремля Олег Сенцов голодает уже 29 дней.