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Футбольная команда из Закарпатья победила на сепаратистском чемпионате мира, сообщает Mukachevo.net.

Издание отмечает, что в решающем матче в Лондоне встретились команды Северного Кипра и Закарпатья. Последняя выступает под названием Karpatalya, что с венгерского переводится как Прикарпатье/Закарпатье, с украинско-венгерской символикой и контурами Закарпатской области на эмблеме.

В основное время команды сыграли 0:0, а в серии послематчевых пенальти сильнее была команда из Закарпатья – 3:2.

В этом же турнире приняли участие сборные Абхазии, Тибета, Секейского края и другие, а в отборочных матчах даже команды «ДНР» и «ЛНР».

Издание отмечает, что в заявке команды Karpatalya значатся немало игроков из Закарпатья, которые выступают за венгерские клубы, играя в соседней стране по венгерским паспортам.

Организовал команду депутат Береговского райсовета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш.

Именно он возил команду в прошлом году на чемпионат, который прошел на Кипре.
ForUm

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