Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) из-за обстрелов вывезло запасы хлора и эвакуировало персонал с Донецкой фильтровальной станции.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.
«Из-за обстрелов ДФС решено вывезти из нее запасы хлора (4 т.). Персонал станции также выведен», - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 10 июня.
С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время