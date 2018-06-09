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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ) из-за обстрелов вывезло запасы хлора и эвакуировало персонал с Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Twitter.

«Из-за обстрелов ДФС решено вывезти из нее запасы хлора (4 т.). Персонал станции также выведен», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 10 июня.

С 11 июня планируется обеспечение людей питьевой водой силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
ForUm

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