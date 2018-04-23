Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что не видит в обозримом будущем возможности возвращения России в «Большую восьмерку», сообщает Deutche Welle.

«На данный момент это вообще не вопрос (возвращение РФ в G8. – Ред.)», - подчеркнул Маас во время встречи с коллегами по G7 в канадском Торонто.

Министр напомнил, что Россию выгнали из объединения, которое тогда называли G8, в 2014 году после аннексии Крыма.

«То, что Россия больше не здесь, связано с аннексией Крыма в нарушение международного права», - отметил он.

Ранее Маас также выразил надежду на налаживание политического диалога с Россией и призвал к дипломатическому решению конфликта в Сирии.

«Россия в последнее время стала сложным партнером», - признал он на прошлой неделе.

Напомним, РФ выгнали из G8 в 2014 году после аннексии Крыма.