Российские власти на основании секретного приказа от 2014 года уничтожают архивные документы с информацией о репрессированных в СССР.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на письмо директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова главе президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову.

«Уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа», - говорится в письме.

Директор Музея истории ГУЛАГа сообщил, что в России на основании засекреченного межведомственного приказа от 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Об этом первыми узнали пытавшиеся выяснить судьбу родственников заявители. Они получили ответы из МВД, в которых говорилось об уничтожении учетных карточек осужденных.

Исследователь Сергей Прудовский, который весной искал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, выяснил, что были уничтожены не только личное дело, но и архивная карточка заключенного. В управлении МВД по Магаданской области, куда обратился историк, сообщили, что 12 февраля 2014 года был издан приказ с грифом «для служебного пользования». В документе, который подписан ФСБ, МВД, Минюстом, Генеральной прокуратурой, Службой внешней разведки и другими ведомствами, говорится, что карточки на осужденных подлежит хранить «до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста». В связи с чем принят такой приказ и почему он носит секретный характер, в МВД не пояснили.

Председатель СПЧ Михаил Федотов заявил, что изучит проблему.

Количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937–1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества «Мемориал», общее число репрессированных может достигать 12 млн.