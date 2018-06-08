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Оболонский районный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича до 10:00 21 июня. Об этом судья заявил в ходе сегодняшнего заседания, передает 112 Украина.

Сегодня суд допросил свидетелей защиты, в частности свои показания дали бывшие охранники Януковича.

В ходе допроса они рассказали, что «представители оппозиции в феврале 2014 года планировали осуществить теракт против участников акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве, использовав бензовоз». 

Напомним, бывшего президента Украины Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (Государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (Пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Рассмотрение его дела продолжается с прошлого года.
ForUm

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