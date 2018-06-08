Экономическая ситуация в Украине сейчас неплохая, удалось достичь макростабилизации и вернуться к экономическому росту. Об этом заявила и. о. министра финансов Оксана Маркарова в эфире телеканала 112 Украина.

В ответ на вопрос, в каком состоянии сейчас экономическая ситуация в Украине – плохом или очень плохом, она сказала: «Я не согласна с тем, что выбор у нас между «плохо» и «очень плохо».

«Если бы вы меня спросили в декабре 2014 или в апреле 2015 года, когда я впервые была назначена в Минфин, тогда было очень плохо. На сегодняшний день на фоне макроэкономической стабилизации, которая достигнута большой работой предыдущего правительства и правительства Гройсмана, удалось достичь макростабилизации и вернуться к экономическому росту», - сказала Маркарова.

По ее словам, стабильный рост экономики страны наблюдается второй год подряд.

«Достаточно ли этого? Нет, такого роста недостаточно, и именно поэтому один из приоритетов – это поддержка этого экономического роста. Да, есть определенный промежуток времени между тем, когда экономика начинает восстанавливаться и расти, и когда результат этого роста полностью виден уже широко для всех граждан. Наша задача – работать, чтобы это было быстрее и чтобы те шаги, которые мы делаем, действительно этому способствовали», - добавила и. о. главы Минфина.

Как ранее сообщал ForUm, 7 июня Верховная Рада Украины постановила уволить Александра Данилюка с должности министра финансов Украины.

Кабинет Министров возложил исполнение обязанностей министра финансов на первого заместителя министра Оксану Маркарову.