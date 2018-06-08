Свидетель защиты по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича экс-начальник штаба охраны главы государства Владимир Павленко заявляет, что Януковича планировали расстрелять и сжечь живьем.

Об этом Павленко заявил на допросе в суде, сообщает УНИАН.

Он рассказал, что после того как Янукович 21 февраля подписал соглашение с оппозицией с участием иностранных посредников, он поехал в Межигорье, откуда собирался вылететь в Харьков, но из-за плохой погоды было принято решение ехать на машинах. Вечером того же дня окружению Януковича поступила информация, что тогдашняя оппозиция планировала с помощью 10 тысяч протестующих, среди которых были боевики, и при помощи военной техники, захватить Межигорье, где находился Янукович.

«Оппозиционный штаб намеревался захватить Межигорье. У нас была информация об измене в Министерстве обороны, и из «Десны» уже выехала колонна. Янукович понял, что будут жертвы. И решил ехать в Харьков, чтобы их избежать», - сказал свидетель.

По его словам, когда об этом узнали оппозиционеры, «то их настроения утихомирились». Уже когда Янукович был в Харькове, его окружению дошла информация, что протестующие подошли к Межигорью, и было принято решение открыть ворота резиденции.

Далее свидетель рассказывает о передвижении Януковича после того, как он уехал из Киева. В частности, что при подлете к Харькову было ложное сообщение о минировании аэропорта, и поэтому было принято решение приземляться там. В Харькове Янукович планировал провести съезд депутатов местного уровня юга и востока страны. Но Янукович так и не принял участие в этом мероприятии, поскольку поступила информация, «что в Харьков уже прибыли радикалы, и некоторые из них уже были во Дворце спорта, где планировалось проведение съезда.

Он сказал, что представители партии «Свобода» хотели застрелить Януковича, а если бы не удалось - «забросать коктейлями Молотова кортеж и заживо сжечь». Судья Владислав Девятко спросил Павленко, «вы сообщили о теракте, что планировалось заживо сжечь президента, откуда у вас информация».

Павленко ответил, что об этом ему сообщил сотрудник СБУ, фамилию которого он не помнит. Судья удивился, как можно забыть фамилию человека, сообщившего такую информацию. На это Павленко ответил, что в охране президента было задействовано около тысячи человек и всех их он не может помнить.

Ранее бывший командующий Внутренних войск Станислав Шуляк заявил, что в феврале 2014 года протестующие подготовили силовую группу в 2 тысячи человек и несколько групп бронетехники для штурма резиденции «Межигорье».