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Для того, чтобы Высший антикоррупционный суд начал функционировать, нужно дополнительно принять закон о его создании. Об этом рассказал в комментарии Громадському радио народный депутат Мустафа Найем.

«Антикоррупционный суд невозможно создать без еще одного закона, который должен представить Президент Порошенко. И это будет маркером, действительно ли он хочет этого суда. Я надеюсь, что он его внесет как модно быстрее. Этот закон создает правила и сам антикоррупционный суд, но, согласно закону о судоустройстве, предстоит принять еще один отдельный закон, который создаст этот суд физически и юридически. На данный момент мы говорим о механизме его создания, а именно создание требует еще одного законопроекта», - пояснил Найем.

Напомним, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.
ForUm

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