Победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО «Североукраинский строительный альянс», которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася. Об этом сообщает программа «Схемы».

Тендер на «реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана» провело коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев», победитель был объявлен 7 июня.

Среди четырех участников, которые подали заявки, к аукциону были допущены две компании. Предложения ООО «Мостостроительное предприятие «Мостострой» тендерный комитет отклонил из-за несоответствия документации тендерным требованиям. ООО «АЛЬТИС СПЕЦСТРОЙ» также не была допущена к аукциону якобы из-за отсутствия у работников нужной квалификации и их недостаточного количества.

К аукциону были допущены две фирмы ООО «СПЕЦСТРОЙ-ПЛЮС» и ООО «Североукраинский строительный альянс».

Победитель тендера - «Североукраинский строительный альянс» - получит почти 600 млн гривен на реконструкцию развязки вокруг Шулявского моста.

Как выяснили «Схемы», эта фирма существует с 2007 года. Единственным владельцем компании с уставным фондом в 46 тыс. гривен является Андрей Якусевич. Согласно данным официального портала Верховной Рады, Андрей Якусевич является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Максима Микитася.

Максим Микитась - народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем государственной корпорации «Укрбуд».

Напомним, с 1 мая началась подготовка к реконструкции Шулявского путепровода.