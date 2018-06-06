Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции рекомендует парламенту назначить на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от Рады правозащитника, партнера компании Baker & McKenzie Томаса Файерстоуна или украинского правоведа-международника Владимира Василенко. Соответствующее решение принято на заседании комитета в среду, передают Українськi Новини.

Для участия в конкурсе подали документы 5 человек: правозащитник, партнер компании Baker & McKenzie Томас Файерстоун; член Коллегии адвокатов Израиля Вадим Меламед; украинский правовед-международник Владимир Василенко; глава ассоциации борьбы с организованной преступностью «Антипатия» Юрий Лихненко; пенсионер Валерий Небога.

В ходе заседания комитет заслушал четверых из них, поскольку Лихненко не смог явиться на заседание.

По итогам собеседований комитет провел рейтинговое голосование, наибольшее количество голосов получили Файерстоун и Василенко.

По мнению оппозиционных членов комитета (Сергея Лещенко, Владимира Парасюка, Дмитрия Добродомова и Егора Соболева), комитет не имел права проводить собеседования с кандидатами в аудиторы сегодня, нужно было назначить еще одно заседание. При этом последние две недели комитет не проводил заседания из-за отсутствия кворума.

В то же время другие члены комитета (представители «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Оппозиционного блока») все же проголосовали за то, чтобы сразу перейти к собеседованиям. При этом Лещенко, Парасюк, Добродомов и Соболев покинули комитет. Они заявили, что будут считать любое решение комитета нелегитимным.

Оппозиционные депутаты считают, что президент сможет влиять на любого кандидата из Украины, поэтому нужно избрать аудитором иностранца. По их мнению, власти постараются добиться назначения Василенко, который станет «ручным» аудитором Банковой.

В свою очередь Василенко сообщил, что общается с некоторыми людьми из Администрации Президента, но заверил, что давить на него никто не сможет.

Напомним, на новый конкурс на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины подали свои кандидатуры пять претендентов.