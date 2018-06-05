Во время телевизионного расследования, посвященного скандалам вокруг компании «Нибулон», журналисты проекта «STOP коррупции» нашли недвижимость в швейцарском городе Невшатель, которая может принадлежать семье аграрных бизнесменов Вадатурских.

Для того чтобы выяснить, намерены ли члены семьи Вадатурского переехать в Швейцарию и получали ли они вид на жительство, журналисты проекта отправили соответствующий запрос в миграционную службу Швейцарии. Об этом говорится в программе «Кредитные тайны «Нибулона», которая вышла в эфире «5 канала».

Дом в швейцарском городе Невшатель по адресу 49 Avenue De La Gare привлек внимание журналистов, поскольку кроме регистрации в нем швейцарской дочки «Нибулона» там же находятся апартаменты, которые принадлежат семье Кларк. Бывший директор швейцарской дочки «Нибулона» Дэвид Кларк, уволенный в прошлом году, засветился в рамках международного оффшорного расследования «Панамагейт». Тогда выяснилось, что Дэвид Кларк не только руководил швейцарской дочкой «Нибулона», но одновременно занимал должность директора в нескольких оффшорных фирмах российских зернотрейдеров.

Во время посещения дома в Невшателе журналисты «STOP коррупции» зафиксировали таблички с фамилиями Алексея и Светланы Вадатурских. После получения официального ответа от миграционной службы Швейцарии журналисты продолжат расследование экономической деятельности «Нибулона».

Напомним, в программе «Кредитные тайны Нибулона» речь шла о том, что сегодня эта компания – один из лидеров аграрного рынка Украины, но ее успех стал результатом многолетнего использования схем по уклонению от уплаты налогов в полном объеме и постоянного привлечения новых кредитов для выплаты предыдущих займов.

Также в программе упоминается исследование «Замкнутый круг: как финансирование со стороны МВФ и других финансовых институтов питает коррупцию в украинском агросекторе», напечатанное в одном из американских СМИ. В нем «Нибулон» семьи Вадатурских также упоминается среди крупных аграрных холдингов, которые используют как экономические, так и политические инструменты для того чтобы диктовать условия другим участникам рынка и зарабатывать за счет государственного бюджета Украины.