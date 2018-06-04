Во время учений «Запад-2017» российские военные готовились к оккупации стран Балтии. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает пресс-служба ГУР.

Он подчеркнул, что основной целью российских военных учений «Запад 2017» была отработка вторжения российской армии в страны Балтии и недопущение на эту территорию войск стран-членов НАТО.

Также представитель ГУР прокомментировал военные учения НАТО Saber Strike-18, которые начались 3 июня.

По его словам, целью этих учений является создание группировки войск, которая позволит защитить территориальную целостность стран Балтии и Польши и не допустить военной агрессии России против стран-членов Альянса.

Напомни, российско-белорусские учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября 2017 года. По легенде учений, РФ и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория - вымышленного сепаратистского региона на северо-востоке Беларуси на границе с Литвой и Латвией.

Россия якобы вывела последние эшелоны военной техники и остатки личного состава из Белоруссии 28 сентября.

В свою очередь начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия изначально перебросила в Беларусь для участия в учениях «Запад-2017» значительно больший военный контингент и не вывела его по окончанию военных маневров.