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Злоумышленники на Полтавщине снова забросали посторонними предметами два локомотива, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Так, ночью около полуночи при прохождении поезда возле станции Кременчуг посторонние лица в лобовое стекло кабины электропоезда бросили массу грязи. Также при следовании в пассажирский парк станции Кременчуг забросали локомотив и поезд посторонними предметами. В результате инцидента в контактной сети пропала на 1 минуту электроэнергия.

«Укрзализныця» возмущена такими случаями и призывает правоохранительные органы приложить максимум усилий для установления лиц, совершивших правонарушения», - заявили в ПАО.

Как сообщалось ранее, после того как так называемая итальянская забастовка не получила поддержки среди работников локомотивных депо, представители «Укрзализныци» и правоохранительных органов неоднократно фиксировали призывы к радикальным неправовым действиям, а также попытки повреждения имущества «Укрзализныци» и препятствование работе сотрудников компании.

А 2 июня около полуночи на станции Потоки во время следования грузового поезда неизвестные бросили в электровоз бутылку с легковоспламеняющимся веществом с зажженным фитилем.

О каждом таком случае «Укрзализныця» сообщает правоохранительные органы.

21 апреля  возле остановочной платформы Ворзель неизвестные забросали камнями региональный электропоезд № 6631 Киев-Малин, в результате чего было разбито лобовое стекло кабины электропоезда, а машинист получил травму. 
ForUm

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