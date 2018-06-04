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В ночь на 4 июня Донецкая фильтровальная станция снова подверглась обстрелам, сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».

В компании подчеркнули, что в 6:30 при осмотре территории обнаружены разорвавшиеся снаряды возле здания административно-бытового корпуса и гаража, а также повреждение остекления на проходной.

Отмечается, что с прошлой недели из-за обострившейся обстановки в районе Донецкой фильтровальной станции и невозможности обеспечить доставку сменного персонала 31 мая и 1 июня сотрудники вынуждены были оставаться на ДФС двое суток.

«В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции крайне сложно. Если ситуация не изменится, фильтровальная станция будет остановлена», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 на 15 мая Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел.
ForUm

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