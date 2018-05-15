В ночь на 14 на 15 мая Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел, сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».
«В ночное время суток 14 и 15 мая Донецкая фильтровальная станция находилась в зоне обстрелов. Повреждено остекление здания реагентного хозяйства, административно-бытового корпуса», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что сегодня сотрудники ОБСЕ отказались сопровождать сменный персонал, поэтому ночная смена остается работать на вторые сутки.
Как ранее сообщал ForUm, 17 апреля в результате обстрела автобуса получили ранения пять сотрудников Донецкой фильтровальной станции.
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