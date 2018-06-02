За прошедшие сутки, 1 июня, оккупанты 33 раза нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли тяжелое вооружение, сообщает пресс-центр ООС.

Так, российско-оккупационные войска продолжали испытывать на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Наши войска вели активную оборону и адекватно отвечали на действия противника.

В районе населенного пункта Крымское, что на Луганщине, а также на горловском направлении в районе населенных пунктов Троицкое и Луганское враг прибегал к провокациям, открывал беспокоящий огонь из стрелкового оружия. Подразделениями объединенных сил огневые точки противника были быстро подавлены.

В районе Авдеевки и на других направлениях отмечается применение оккупантами снайперов. В то же время наши подразделения принимают ряд контрснайперских мероприятий, не допуская активизации снайперского огня противника.

Активные боевые действия продолжаются в районе населенных пунктов Чермалык, Павлополь, и Широкино. Противник дважды применял на этом направлении тяжелое вооружение - 122-мм артиллерию и 82-мм минометы.

За прошедшие сутки ранения получил 1 украинский воин, которого оперативно доставили в госпиталь, где ему была оказана медицинская помощь.

В течение текущих суток потерь наших войск нет.

По данным разведки, 3 оккупанта уничтожены и 2 – ранены.