также в разделеОбщество
«Мне конец»: Луценко рассказал о реакции Германа на то, что Бабченко жив 26
Адвокаты: «Цензор.нет» вновь распространяет неправдивую информацию про Иванющенко 37
1 июня. Картина дня 25
Правоохранители предупредили Ганапольского и Киселева об угрозе безопасности 53
Луценко: За последние 2,5 года имитация убийства использовалась более 30 раз 26
Нынешний май стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений 17
ГМС: Вышинский не может выйти из украинского гражданства 56
Луценко: Следствие получило список 47 потенциальных жертв спецслужб РФ 78
Чиновника «Укрзализныци» поймали на взятке в 350 тысяч 33
Луценко и Грицак отчитались перед послами о спецоперации с Бабченко 37
Порошенко уволил главу РГА, мешавшего инвесторам 25
Мать экс-регионалки Бережной облили зеленкой 42
Герман назвал заказчиком покушения на Бабченко своего близкого друга 72
Бабченко охраняют сотрудники СБУ 21
У Гройсмана назвали информацию о возможном срыве транша МВФ «мифологией» 28
Желающие получить гражданство будут сдавать экзамен по украинскому 41
СМИ: Демчина, находясь под следствием, купил Range Rover 27
Суд отменил санкции против скандального польского евродепутата 23

На западе Украины в бассейнах Прута и Сирета из-за ливней ожидается значительный подъем уровня воды, существует угроза схода селевых потоков, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 3-4 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дождевой паводок с подъемом уровней воды на 0,3 -1,0 м над текущими уровнями по состоянию на 8:00 1 июня.

В бассейнах Прута и Сирета при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селевых потоков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги