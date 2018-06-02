На западе Украины в бассейнах Прута и Сирета из-за ливней ожидается значительный подъем уровня воды, существует угроза схода селевых потоков, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, 3-4 июня на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается дождевой паводок с подъемом уровней воды на 0,3 -1,0 м над текущими уровнями по состоянию на 8:00 1 июня.

В бассейнах Прута и Сирета при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горных районах существует угроза схода селевых потоков.