В Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для тех, кто желает получить гражданство.
Это предусмотрено указом президента Петра Порошенко «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины».
Этот документ предусматривает, что в течение 2 месяцев Кабинет министров должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.
В частности, планируется «введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины».
Согласно нынешним действующим правилам, для того, чтобы получить украинское гражданство, иностранец должен предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.
Напомним, 31 мая Президент Петр Порошенко подписал Указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины», которым объявлено десятилетие украинского языка.
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