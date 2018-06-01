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В Украине введут сертификационный экзамен по украинскому языку для тех, кто желает получить гражданство.

Это предусмотрено указом президента Петра Порошенко «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины».

Этот документ предусматривает, что в течение 2 месяцев Кабинет министров должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.

В частности, планируется «введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины».

Согласно нынешним действующим правилам, для того, чтобы получить украинское гражданство, иностранец должен предоставить справку о знании государственного украинского языка, которую выдают учебные заведения.

Напомним, 31 мая Президент Петр Порошенко подписал Указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины», которым объявлено десятилетие украинского языка.
ForUm

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