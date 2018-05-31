Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области подписал Указ «О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины», которым объявлено десятилетие украинского языка, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Указ разработан с целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, усиления его консолидирующей роли в украинском обществе как средства укрепления государственного единства, учитывая необходимость защиты национального языково-культурного и языково-информационного пространства, поддержки развития национальной культуры, поощрения процессов ее интеграции в европейское и мировое культурное пространство.

«Ко мне обратились выдающиеся деятели науки для того, чтобы я объявил 2018 годом украинского языка. Я отказал. Потому что за один год ты язык не защитишь. Но я принял решение и подписываю Указ о том, что с 2018 года мы объявляем десятилетие украинского языка и делаем все возможное для того, чтобы язык защитить. Потому что главное, что держит нацию, что обеспечивает ее развитие - есть украинский язык», - сказал Глава государства, подписывая документ.

Указом предусмотрено утверждение целевой программы на 2018-2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создание единого культурного пространства Украины и сохранения целостности культуры.

Также речь идет о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.

В то же время Президент заверил, что будет заботиться о сохранении прав национальных меньшинств Украины.

«Как Глава государства и как активный участник процесса развития украинской политической нации я должен заботиться и забочусь о том, чтобы законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан, чьим языком общения стал крымскотатарский, русский, греческий, румынский, болгарский, польский. Но украинский язык мы все вместе будем защищать. Это наша приоритетная задача», - подчеркнул он.

Порошенко также напомнил о шагах, которые уже были осуществлены для поддержки украинского языка. В частности, о введении языковых квот на радио и телевидении. По убеждению Президента это способствовало популяризации украинского языка, о чем свидетельствует и увеличение тиражей печати книг именно на украинском.

«В мире немало языков, на которых общаются во многих странах. Но хочу подчеркнуть, что о нашем украинском языке можем позаботиться только мы с вами. И мы точно позаботимся», - добавил Глава государства.

Напомним, 16 июня 2016 года приняла закон, предусматривающий введение 35% квоты на украинскую музыку в радиоэфире. Он вступил в силу 8 ноября 2016 года.

23 мая 2017 года Верховная Рада одобрила закон о языковых квотах на телевидении. 13 октября 2017 года он вступил в силу.