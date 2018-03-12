На протяжении 2017 года в сетях АЗС WOG и ОККО наблюдались самые высокие цены на бензин А-95 и ДТ. Кроме того, указанные операторы синхронно повышали стоимость нефтепродуктов, создавая предпосылки для антиконкурентных действий.

Об этом говорится в годовом отчете Антимонопольного комитета Украины, сообщает НефтеРынок.

В АМКУ сообщают, что в период с 1 января по 19 декабря 2017 года цены на бензин А-95 и дизельное топливо на АЗС WOG и ОККО выросли на 17,3% и 21,7% соответственно. В антимонопольном отмечают, что ООО «ОККО Ритейл» и ООО «ВОГ Ритейл» на одном уровне устанавливали цены на АЗС, повышая их синхронно или с интервалом в 1-2 дня.

«ОККО Ритейл» и «ВОГ Ритейл» устанавливая на одном уровне цены на высокооктановые бензины А-95 и дизельное топливо, при отсутствии объективных причин для совершения таких действий, устраняют конкуренцию между собой и создают предпосылки для повышения другим участникам», - говорится в отчете АМКУ.

В связи с вышеуказанным фактом, распоряжением госуполномоченного АМКУ от 21 декабря 2017 года, в отношении «ОККО Ритейл» и «ВОГ Ритейл» было начато рассмотрение дела, по признакам нарушений в виде антиконкурентных и согласованных действий на рынках розничной реализации нефтепродуктов.

На сегодняшний день органы комитета осуществляют сбор и анализ доказательств в указанном деле, в том числе, проводят внеплановые проверки членов «Нефтегазовой ассоциации Украины», куда входят ОККО и WOG.

Напомним, в конце декабря 2017 Антимонопольный комитет Украины сообщил, что расследует возможные согласованные антиконкурентные действия сетей заправочных станций под брендами ОККО и WOG на рынке топлива.