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Для разрешения спора с Грецией Македония вероятно будет переименована в Республику Северная Македония (Severna Makedonija).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Ekathimerini.

«По данным источников, на столе еще остаются два альтернативных названия из пяти, которые были предложены посредником ООН Метью Нимецом. Однако ожидается, что выбор названия Северная Македония будет преобладать», - говорится в сообщении.

Раньше, 19 мая, премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что компромиссным названием Македонии станет «Республика Илинденская Македония».

Напомним, спор о названии Македонии – государства, которое возникло после распада Югославии в 1991 году, продолжается свыше 25 лет. Греция требует изменения названия соседней страны, во избежание путаницы с северным регионом Греции – Македонией. Греция также предостерегает Скопье от каких-либо территориальных претензий на всю историческую Македонию, которая находится в Греции. Из-за этого Афины блокируют вступление Македонии в ЕС и НАТО.
ForUm

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