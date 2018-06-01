За прошедшие сутки, 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной, боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения.

Как сообщает пресс-центр ООС, российско-оккупационные войска 7 раз применяли запрещенное оружие – минометы калибров 120 и 82 мм и артиллерию калибра 122 мм. Всего за минувшие сутки зафиксировано 26 нарушений прекращения огня противником.

На луганском направлении активные боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское, на донецком – в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая и Каменка, мариупольском – в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное.

«С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции», - говорится в сводке.

Вчера утром противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксировано попадание мины во двор частного дома.

За прошедшие сутки в боях ранения получили трое наших воинов.

По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожено 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 1 единицу ЗУ-23-2 и 1 миномет.