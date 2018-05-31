По оперативным данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, за 21-ю неделю 2018 года корью заболели 1334 человека - 522 взрослых и 812 детей, сообщает пресс-служба МОЗ.

По данным Минздрава, с начала года корью заболели 18144 человек - 7378 взрослых и 10766 детей. За это время от осложнений кори умерли девять человек: шесть детей и трое взрослых.

Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 2399 человек: 759 взрослых и 1640 детей), Закарпатской (всего 2377 человек: 447 взрослых и 1930 детей), Ивано-Франковской (всего 2280 человек: 670 взрослых и 1610 детей), Одесской (всего 1720 человек: 847 взрослых и 873 ребенка), Киеве (всего 1250 человек: 778 взрослых и 472 ребенка) и Черновицкой (всего 1137 человек: 373 взрослых и 764 ребенка) областях.

Напомним, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях – самый низкий уровень вакцинации от кори и краснухи.