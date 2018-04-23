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В Закарпатской и Ивано-Франковской областях – самый низкий уровень вакцинации от кори и краснухи. Об этом на брифинге по случаю старта Европейской недели иммунизации в Украине заявила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина.

«По-разному проходит покрытие вакцинациями в Украине. В Закарпатской и Ивано-Франковской областях самый низкий уровень вакцинации от кори и краснухи, мы пытаемся выяснить причины. В Одесской области уровень вакцинации немного улучшился, но он и в дальнейшем достаточно низкий», - сообщила она.

По ее словам, во всех регионах Украины есть в наличии все вакцины для всех прививок. «У нас наблюдается неустойчивая ситуация с инфекционными болезнями. Последние 10 лет в Украине были перебои с поставками вакцин. Все началось с 2010 года, когда было критическое состояние с вакцинами. Сейчас все изменилось – во всех регионах Украины есть в наличии все вакцины для всех прививок. Мы хотим изменить календарь прививок и сделать его более удобным для родителей. Качество вакцин... все они являются безопасными и эффективными, они квалифицированы ВОЗ», - сообщила она.

Отмечается, что в предыдущие годы уровень вакцинации в Украине упал до неприемлемо низкого уровня как из-за отсутствия достаточного количества вакцин в течение последних 7 лет, так и из-за распространения опасных мифов о якобы вреде вакцинации.

Напомним, ранее глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль раскритиковал Минздрав из-за необеспечения области вакцинами.
ForUm

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