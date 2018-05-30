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МВД Чехии заявило, что расстрелянный в Киеве российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко не просил убежища в стране, и призвало прекратить спекуляции по поводу косвенной вины министерства в убийстве.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, передает Европейская правда.

Таким образом МВД Чехии отреагировало на информацию отдельных СМИ и журналистов в соцсетях о проживании Бабченко в стране.

«МВД четко заявляет, что господин Бабченко не просил разрешения на временное или постоянное проживание или убежище в Чехии», - говорится в заявлении.

«Мы сожалеем о смерти журналиста, которого застрелили в Киеве, но мы решительно отвергаем связь этого события с министерством и предположение, что гибель Бабченко могла стать результатом слабости МВД», - заявили в ведомстве и призвали также прекратить угрозы в соцсетях в адрес отдельных сотрудников МВД.

Накануне издание Aktualne написало, что Аркадий Бабченко прибыл в Чехию в феврале 2017 года, однако уехал чуть меньше чем через полгода, потеряв надежду получить вид на жительство.

«Когда он ехал из Праги в прошлом году, то говорил, что единственный способ остаться - просить политического убежища, однако он не хотел этого делать, поскольку это означало бы потерять возможность покидать территорию Чехии минимум год», - рассказал журналист Ондржей Соукуп, который знал Бабченко.

Как сообщал ForUmжурналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве выстрелом в спину. Аркадий Бабченко – российский журналист, блогер. Открыто критиковал путинский режим. После начала преследований в России переехал жить Прагу, потом – в Украину.

Служил на Северном Кавказе, участвовал в первой и второй чеченских войнах. После окончания службы занялся журналистикой.
ForUm

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