Убитый журналист Аркадий Бабченко не обращался в полицию с заявлениями об угрозах. Об этом заявил руководитель столичного главка Андрей Крищенко, передает 112 Украина.

Ранее о том, что Бабченко поступали угрозы из РФ, сообщил друг убитого Мирослав Гай.

Крищенко сообщил, что полиция не получала от журналиста никаких обращений об угрозах или запросов на охрану.

«К Нацполиции Киева по крайней мере таких обращений не было. У нас не было с ним уголовных производств, где бы он проходил свидетелем или лицом, нуждающимся в помощи. Соответствующий запрос уже есть в СБУ. Завтра мы сможем предоставить информацию вообще по Нацполиции Украины по этому поводу. Но он не охранялся, пока получается так», - сказал он.

Как сообщал ForUm, журналиста Аркадия Бабченко убили вечером 29 мая в Киеве выстрелом в спину.