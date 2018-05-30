также в разделеОбщество
Геращенко: Сегодня будет очень тяжелое заседание в Минске
У Бабченко было шестеро приемных детей 9
Стартовало голосование за состав Совета общественного контроля при НАБУ 16
Следком РФ завел дело из-за убийства Бабченко 31
Бабченко не просил полицию об охране 15
Обнародован фоторобот вероятного убийцы Бабченко 60
29 мая. Картина дня 36
Прокуратура Крыма заочно сообщила о подозрении 18 сотрудникам ФСБ 47
Представитель ЕБРР поймал украинских журналистов на распространении фейка о Данилюке 109
Суд вынес приговор танкистам «ДНР» 85
Украинцы увидят самое длительное лунное затмение XXI века 94
Матиос хочет создать в Украине военные суды 33
44 миротворца МВД участвуют в операциях ООН 19
СБУ расследует трансляцию сайтом «военного парада» в Донецке 314
Украина договорилась с Францией о поставке 55 вертолетов для МВД 52
Военная прокуратура привлекла к уголовной ответственности 32 россиян 38
Суд по Крысину перенесли: он отказался выходить из камеры 50
В Белой Церкви в общежитии распылили перцовый газ, пострадали 4 студентов 28

Следствие получило доказательства, указывающие на обстрел населенного пункта Железное, в результате которого погибла 15-летняя Даша Казимирова, из оккупированной Горловки, сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, место происшествия представляет собой частное домовладение на окраине города Железное в сторону линии разграничения с временно оккупированной территорией на расстоянии около 1 км от ближайших позиций Вооруженных сил Украины и начала так называемой «серой зоны» и на расстоянии около 3,29 км от передовых позиций ВСУ в районе терриконов.

Ближайшие позиции членов террористической организации «ДНР» расположены на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия и терриконе шахты «Гагарина» на расстоянии 3,4 км от места происшествия.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, проведенного со специалистом в военной сфере, воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120 калибра, который мог быть выпущен из соответствующего миномета различных модификаций, дальность стрельбы которых составляет 7-9 км. Минимальная дальность стрельбы составляет 460 м.

Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен со значительного расстояния.

Кроме того, согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка от взрыва имеет эллипсоидною форму и вытянута в направлении полета снаряда. Осуществленным отмериванием с помощью компаса установлено, что эллипс воронки направлен на северо-запад, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен с территории, прилегающей к шахте «Гагарина», которые подконтрольны террористической организации «ДНР».

28 мая в поселке Железный вблизи Торецка погибла 15-летняя девочка. По словам первого замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26