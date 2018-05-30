Следствие получило доказательства, указывающие на обстрел населенного пункта Железное, в результате которого погибла 15-летняя Даша Казимирова, из оккупированной Горловки, сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, место происшествия представляет собой частное домовладение на окраине города Железное в сторону линии разграничения с временно оккупированной территорией на расстоянии около 1 км от ближайших позиций Вооруженных сил Украины и начала так называемой «серой зоны» и на расстоянии около 3,29 км от передовых позиций ВСУ в районе терриконов.

Ближайшие позиции членов террористической организации «ДНР» расположены на терриконах на расстоянии 3,6 км от места происшествия и терриконе шахты «Гагарина» на расстоянии 3,4 км от места происшествия.

Согласно протоколу осмотра места происшествия, проведенного со специалистом в военной сфере, воронка диаметром 170 см и глубиной 50 см могла образоваться в результате разрыва снаряда 120 калибра, который мог быть выпущен из соответствующего миномета различных модификаций, дальность стрельбы которых составляет 7-9 км. Минимальная дальность стрельбы составляет 460 м.

Допрошенные в ходе досудебного расследования соседи и родные погибшей показали, что звука выстрела не слышали, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен со значительного расстояния.

Кроме того, согласно протоколу осмотра места происшествия, воронка от взрыва имеет эллипсоидною форму и вытянута в направлении полета снаряда. Осуществленным отмериванием с помощью компаса установлено, что эллипс воронки направлен на северо-запад, что свидетельствует о том, что выстрел был совершен с территории, прилегающей к шахте «Гагарина», которые подконтрольны террористической организации «ДНР».

28 мая в поселке Железный вблизи Торецка погибла 15-летняя девочка. По словам первого замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина, ребенок вышел во двор, где был убит осколком вражеского снаряда.