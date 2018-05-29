Сегодня, 29 мая, в Париже министр внутренних дел Арсен Аваков и государственный секретарь Министерства экономики и финансов Франции Дельфин Жени-Стефан подписали Соглашение между правительствами Украины и Франции об официальной поддержке в создании единой системы авиационной безопасности и защиты, которым предусматривается поставка Украине 55 современных французских вертолетов, сообщает департамент коммуникации МВД.

Планируется, что вертолетный парк МВД пополнится 55 вертолетами компании «Airbus Helicopters», которые будут выполнять задания для Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

По словам Авакова, уже в этом году Украина получит первые четыре вертолета для новой службы реагирования МВД, которые будут выполнять спасательную и медицинскую функции.

«Сегодня мы подписали соглашение между французской и украинской стороной, общая стоимость которого составляет около 551 миллионов евро. По условиям соглашения, французская сторона в два этапа поставит в Украину сначала 37 вертолетов компании Airbus, а затем еще 18 вертолетов. Из них, 21 вертолет - модели Н225 - вертолеты, которые имеют грузоподъемность более 10 тонн. Такая техника не выпускается в Украине, а нам она очень нужна. Уже в этом году мы получим первые четыре машины», - отметил министр.

В МВД подписали Соглашение на вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225, которые пополнят уже существующий вертолетный парк машин еще советского производства Ми-8.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут: аэромедицинская эвакуация, спасательные операции, поддержание общественного порядка, антитеррористические и специальные операции, охрана государственной границы и обеспечения безопасности на дорогах.

«Все эти вертолеты организуют единую систему воздушной безопасности и будут участвовать в санитарной авиации. При необходимости будут эвакуировать больных людей и лиц, попавших в чрезвычайные ситуации в труднодоступных местах», - подчеркнул министр.

Аваков отметил, что в бюджете МВД была заложена сумма 1 млрд гривен на обновление вертолетного парка. Но, кроме этого, французская сторона предоставляет прекрасные финансовые условия, в том числе, кредит по межправительственному соглашению под 1% годовых.

Напомним, в марте Президент Петр Порошенко сообщил о переговорах и достигнутых договоренностях с французской стороной о передаче вертолетов на нужды украинских спасателей.