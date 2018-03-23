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Президент Петр Порошенко сообщил о переговорах и достигнутых договоренностях с французской стороной о передаче вертолетов на нужды украинских спасателей. Об этом он сказал во время рабочей поездки в Ривненскую область, где передал новую технику подразделениям ГУ ГосЧС, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Будет подписан Меморандум о намерениях по закупке вертолетов. Это еще один важный шаг по обеспечению спасателей, когда они быстро смогут добраться к раненым и смогут оказывать помощь», сказал Порошенко.

По словам Президента, уже в этом году первые четыре вертолета, в том числе медицинский для эвакуации раненых и спасательный, поступят на вооружение в Службу по чрезвычайным ситуациям.
ForUm

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