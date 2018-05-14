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Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца 2018 года составит 325,53 млрд в гривневом эквиваленте.

Согласно обновленному графику на сайте Министерства финансов, в том числе до конца года предстоит вернуть долги на 204,43 млрд грн и выплатить 121,10 млрд грн в счет их обслуживания, сообщает УНИАН.

По информации Минфина, в 2019 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 317,47 млрд грн, в 2020 году – 266,07 млрд грн. В целом за период с 2018 по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн грн, в том числе 1,948 трлн грн в счет погашения долга и 1,121 трлн грн – в счет его обслуживания. 

Напомним, Украина 1 мая 2018 года перечислила Международному валютному фонду 80,7 млн долларов регулярных платежей.
ForUm

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