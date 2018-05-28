Израиль начал строительство заграждения вдоль морской границы с Сектором Газа.
Об этом сообщил министр обороны страны Авигдор Либерман.
«Мы начали строительство единственного в своем роде в мире морского барьера, который заблокирует возможность проникновения в Израиль с моря», - написал он в Twitter.
היום התחלנו בהקמת מכשול ימי יחיד מסוגו בעולם, שיחסום את האפשרות לחדור מעזה לישראל דרך הים. זה סיכול נוסף לחמאס שיאבד עוד יכולת אסטרטגית, שבפיתוחה השקיע סכומי עתק. נמשיך להגן על אזרחי ישראל בעוצמה ובתחכום. pic.twitter.com/XXA0Z7hQl0— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 27 мая 2018 г.
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