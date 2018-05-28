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Израиль начал строительство заграждения вдоль морской границы с Сектором Газа.

Об этом сообщил министр обороны страны Авигдор Либерман.

«Мы начали строительство единственного в своем роде в мире морского барьера, который заблокирует возможность проникновения в Израиль с моря», - написал он в Twitter.

 


 

 
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