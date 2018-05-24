Чемпион WBA в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко отказался от титула в полулегкой весовой категории и продолжит карьеру в легком весе. Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на BoxingScene.

После победы над венесуэльцем Хорхе Линаресом украинец стал обладателем чемпионских поясов сразу в двух весовых категориях – WBO в полулегком и WBA в легком. Ломаченко отказался от трофея в полулегкой весовой категории и продолжит карьеру в легком весе.

Вице-президент промоутерской компании Top Rank Promotions Карл Моретти официально уведомил об этом решении представителей Всемирной боксерской организации (WBO) в письме главе организации Франсиско «Пако» Валкарселю.

Напомним, чемпион WBA в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) выйдет в ринг 25 августа 2018 года. Вероятнее всего, его следующим соперником станет обладатель титула WBO в легком весе мексиканец Раймундо Бельтран (35-7-1, 21 КО).