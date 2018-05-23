Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым установил 23 мая Днем морской пехоты.

«Сегодня исторический день 100 лет назад была создана морская пехота Украины. Исходя из нашего собственного исторического календаря, принял решение установить новый День морской пехоты Украины, который отныне будет отмечаться на государственном уровне 23 мая. Подписал соответствующий указ», - говорится в Facebook Главы государства.

Президент напомнил, что ровно сто лет назад, 23 мая 1918, гетман Украинского государства Павел Скоропадский издал приказ о начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы.

Кроме того, украинская морская пехота переходит на береты нового образца.

«Отныне цвет беретов украинского морпеха приобретает оттенок морской волны, как штормовое Черное и Азовское море. Сохраняя черные береты на почетных местах дома и в музеях, освобождать Украину в ходе операции Объединенных сил морская пехота с сегодняшнего дня будет в новом мундире», - отметил Порошенко.