Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение о прекращении соглашения, заключенного между КГГА и энергоснабжающей компанией «Киевэнерго», по управлению тепловыми активами города, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Отмечается, что соответствующее соглашение с ПАО «Киевэнерго» заканчивается 31 декабря 2017 года. Чтобы избежать внештатных ситуаций во время отопительного сезона и обеспечить надлежащее снабжение тепловой энергии киевлянам, решение предусматривает продление договора на 4 месяца - до 26 апреля 2018 включительно.

«Решение предусматривает прекращение договора, который существовал более 16 лет. Мы наконец должны приступить к выполнению намеченного плана по завершению сделки с «Киевэнерго» и возвращению имущества городской общине. Дальнейшее промедление в принятии этого решения точно не в пользу Киева, киевской общины - тогда будем иметь дополнительные технические и финансовые риски. Решение предусматривает, во-первых, инвентаризацию имущества с последующим возвращением его общине. Речь идет не просто о возвращении имущества общине, а возвращении его в надлежащем состоянии. Ведь это две огромные ТЭЦ, более 3000 тепловых пунктов, 2600 километров сетей, 200 котельных, а также мусоросжигательный завод «Энергия». То есть огромный комплекс, который состоит из 90 тыс. объектов различных по функциональному назначению и техническому состоянию, нам необходимо проинвентаризировать», - отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, соглашение необходимо продлить на несколько месяцев, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на систему энергоснабжения столицы. Ведь, когда менять энергопоставщика услуг непосредственно в разгар сезона, трудно гарантировать надлежащие температурные показатели в домах.

В решении также предусмотрено определение КП и закрепление за ним на праве хозяйственного ведения коммунального имущества, находящегося во владении и пользовании ПАО «Киевэнерго», после прекращения соглашения.

Соответствующее решение поддержали 62 депутата.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город не намерен продлевать контракт с ПАО «Киевэнерго».