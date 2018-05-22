В харьковской школе № 3 дети, вероятно, отравились перечным газом. Об этом в Twitter сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что пострадали 37 детей, которые госпитализированы в ОДКБ № 1 (33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести; 1 – в тяжелом состоянии). Дети находятся под пристальным наблюдением врачей.

Напомним, в Харькове в школе №3 в результате распыления неизвестного газа более 30 детей обратились за помощью к медикам. Госпитализированы 26 учеников.