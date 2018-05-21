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В фан-зоне Лиги чемпионов УЕФА на Крещатике в Киеве, несмотря на предыдущие заявления УЕФА, появились баннеры с логотипом российской компании «Газпром», сообщают Українські Новини.

«Газпром» является официальным спонсором УЕФА и Лиги чемпионов, однако ранее планировалось, что его логотип будет представлен только на стадионе НСК «Олимпийский», но не в фан-зоне в столице.

Как известно, с 15 мая НСК «Олимпийский» передан в управление УЕФА для подготовки непосредственно к финалу ЛЧ-2018, и все вопросы, связанные с подготовкой стадиона к матчу, находятся в ведении УЕФА.

При этом 17 мая главный представитель КГГА по вопросам подготовки к финалу ЛЧ Андрей Мирошниченко сообщил, что «Газпром» не будет представлен в качестве партнера Лиги чемпионов УЕФА на улицах Киева и в фан-зоне «Фестиваля чемпионов» на Крещатике в дни проведения финала ЛЧ по результатам достигнутых договоренностей.

«Газпром» стал спонсором Лиги чемпионов в 2012 году. В 2018 году контракт компании с УЕФА был продлен до 2021 года.

 
ForUm

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